“Es presenta un 2019 molt bonic per seguir creixent”

L’actuació a la Pujada d’Arinsal i el seu gran futur li permetran formar part, amb 20 anys, del programa de joves pilots de l’ACA durant el 2019. El debut al Campionat de Catalunya de muntanya, a Ullastrell, va ser espectacular i va lluitar fins al final per aconseguir el triomf absolut de la prova

Primera incursió al Campionat de Catalunya de muntanya, per la porta gran.

Sí, la veritat és que va sortir tot rodó. M’estava sentint molt còmode amb el cotxe, només volia aprendre, sense marcar-me cap objectiu ni mirar el cronòmetre. A la primera pujada vaig veure que estava situat a un segon del primer i a la segona ja vaig sortir per a totes. En arribar a dalt, anava primer i al final em va guanyar per 0”48 el campió d’Espanya [Arkaitz Ordoki].



La gran actuació va acaparar un protagonisme al final de la prova que el va sorprendre.

Va ser molt xulo tot