“No falta amor, a vegades ens costa la manera de trobar-lo”

Cites a Cegues compta amb 400 inscrits a Andorra. 40 anys. Nascuda a Vic, fa més de 15 anys que viu a la Seu d’Urgell exercint la docència. L’octubre del 2017 va crear la pàgina web Cites a Cegues amb el fi d’ajudar les persones a trobar parella estable.

Actualitzada 02/12/2018 a les 06:52

Què és Cites a Cegues?

És una pàgina web que ha nascut amb l’objectiu d’ajudar les persones que vulguin trobar una relació de parella estable, però sense exposar la seva intimitat a les xarxes. Per tant, podríem dir que ens trobem a mig camí entre les agències matrimonials i les aplicacions en línia.



Com funciona?

L’usuari es registra a la web i completa el seu perfil de manera totalment confidencial. Llavors, el nostre equip de psicòlegs busca un perfil compatible amb garanties professionals i no a través de programes automàtics. Finalment, s’organitza la cita a cegues en un dels nostres restaurants col·laboradors.



Sembla similar al programa de televisió ‘First Dates’.

Alguna persona ens ha dit això mateix, però nosaltres diem que quan hi ha càmeres la cita té més components d’espectacle que no pas de servei.



Què els fa diferents de les aplicacions dels mòbils per trobar parella?

Vam veure al nostre entorn que hi havia moltes persones que volien trobar parella estable i, a determinades edats, tenien dificultats. Ho intentaven a través d’aplicacions però no trobaven parella i les experiències no eren bones per la manca de compromís i de filtres.



Quin és el perfil de les persones que utilitzen la seva pàgina web?

Són persones d’entre 35 i 55 anys i pel que fa al sexe, tenim aproximadament un 60% de dones i un 40% d’homes. En total, entre Andorra i Catalunya, tenim 3.500 inscrits. D’aquests, uns 400 són només residents al Principat.



Per què van decidir funcionar també a Andorra?

Bàsicament, tenim una cosa que ens uneix que és la llengua i ens va semblar que ens podíem obrir a Andorra perquè potser els andorrans també estan interessats a conèixer gent del Pirineu i a l’inrevés. Orogràficament parlant, tant Andorra com la resta de zones del Pirineu tenen característiques que fan que sigui més difícil trobar parella.



Quin és el seu percentatge d’èxit formant parelles?

Hi ha una dada important: 9 de cada 10 usuaris ens reconeixen la feina ben feta. Això no vol dir que acabin en parella, sinó que valoren la selecció i que es troben davant d’un persona compatible. De fet, prop del 60% de la gent es torna a veure pel seu compte.



Falta amor?

No falta amor, a vegades ens costa la manera de trobar-lo. L’amor mai passarà de moda i simplement es tracta d’anar trobant els camins. Tot i això, no s’ha d’acabar posant el focus sobre la idea de trobar parella perquè podríem acabar sentint-nos malament amb nosaltres mateixos.