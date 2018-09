“Tot i quan no la té, al client li ha de semblar que té raó”

Entre les relacions humanes i les comercials. Diplomada en Empresarials, treballa “per ajudar la gent a millorar i assolir les seves fites personals i professionals”. Dilluns impartirà al Cetap, a la Seu, un taller sobre “l’excel·lència en l’atenció al client”

El client sempre té raó?

No, però encara que no la tingui li ha de semblar que la té. No l’hem de contradir, sinó reconduir-lo, i això és qüestió d’habilitat.



Quines són les principals dificultats per a una bona atenció al client?

En el tracte directe, la més important és que no escoltem les seves necessitats específiques i per tant no arribem a resoldre les seves inquietuds. També és cabdal saber gestionar les nostres emocions en els moments complicats, adaptar-se a cada tipus de client i transmetre-li confiança. Cal no oblidar que el client necessita sentir-se únic i que tota la nostra energia