“Feia falta donar un toc d'innovació al mercat laboral”

Ha creat la primera aplicació mòbil per buscar feina al Principat. 27 anys. D’Andorra la Vella. Confia revolucionar el mercat de l’oferta i la demanda de treball a través de la seva nova plataforma digital, que va llançar aquest dilluns i ja compta amb 19 empreses i 100 usuaris.

Què és AndJobNow?

És una plataforma digital que uneix oferta i demanda del mercat laboral. S’ha fet una pàgina web per a empreses i una aplicació mòbil, disponible a Android i iOS, per als candidats.



Com funciona aquesta plata-forma?

Els usuaris es registren amb les seves dades i un cop ho han fet poden accedir a les ofertes. Un procés totalment gratuït. Per la seva banda, les empreses han de fer el mateix procediment per, en el seu cas, publicar ofertes. Nosaltres mostrem a les empreses els candidats, però ocults. És a dir, apareix l’edat, nacionalitat i experiències laborals i acadèmiques, entre altres