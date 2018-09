“Cada vegada sabem fer millor la nostra feina”

Fa nou anys que treballa com a monitora dels Esports d’Estiu d’Escaldes. 26 anys. És llicenciada en Educació infantil i té un màster d’Activitat física i educació. Sent passió per treballar amb els infants més petits i defensa que és una feina complicada però que recompensa.