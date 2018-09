“Recuperem la memòria perquè la gent no oblidi”

Despullant l’horror de la dictadura argentina del 1976 al 1983. Andorrana d’origen argentí. Fa 30 anys que viu al país. Avui estrena l’obra El reportatge, de Santiago Varela (centre cultural la Llacuna, 21.30 h) amb un protagonista de nivell, l’actor argentí Néstor Villa.

Quin honor comptar amb Néstor Villa.

Sí, és un luxe perquè és un actor conegut, amb molta trajectòria, i respectat perquè és una persona seriosa com a professional. Per a mi és un luxe perquè em recolzo molt en ell, transmet seguretat.



És arran de la seva relació d’amistat que sorgeix la idea de fer aquesta obra a Andorra?

Exacte. Néstor ha vingut a Andor­ra perquè està fent una gira per Espanya. Li vaig comentar si coneixia l’obra i va dir que no, tot i que l’autor és amic nostre. I vam dir que la faríem.



De què va l’obra?

Són dos protagonistes. Un general