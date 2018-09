“Els científics no podem funcionar a base de tòpics”

De la poètica oculta dels boscos. A l’agost va inaugurar a La Cuina l’exposició ‘Desembocant’ (oberta fins a final de mes), i dilluns tornarà a la Seu per parlar de ‘Catalunya, país de boscos; on som i cap a on anem’, a la mateixa sala a les 20.30 h