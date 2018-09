“A vegades em miren com si fos un mim, i només parlo”

Cantar amb les mans. És un dels pocs intèrprets de llengua de signes que hi ha al país. Ahir al vespre va acompanyar el cantautor Quim Salvat durant el concert ‘Música és vida’, en favor de l’Unicef, que es va celebrar al Hard Rock Café.

Com va sorgir la idea de col·laborar amb Quim Salvat?

Vaig assabentar-me que feia aquest concert solidari en favor de l’Unicef i vaig pensar que seria interessant acompa-nyar-lo, de manera desinteressada, per interpretar en llengua de signes les seves cançons. Només que hi hagi una persona al públic que ho requereixi, crec que aquest reforç és necessari.



És habitual l’ús de llenguatge de signes en concerts?

No, i crec que a Andorra era la primera vegada que es feia.



Es treballa igual amb una cançó que amb una conferència?

El procés d’interpretació funciona de la mateixa manera, però en el cas del concert, òbviament, hi