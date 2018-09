“Amb l'obra he tornat a redescobrir Engordany”

Forma part de l’elenc de 25 actors i actrius amateurs de ‘Turistes i banyistes’. 55 anys, escaldenca. El cap de setmana (en sessions a les 11.30 i les 12) tornarà a representar l’obra que recorre la història de la seva parròquia a través del naixement i l’eclosió del turisme.

Quin paper fa?

Faig d’una pagesa dels anys 70 que viu a Engordany i es troba a un ciclista del Tour que s’ha perdut. Després arriba un contrabandista. L’escena parla del que era el cultiu de tabac, de la gent que feia contraban i del Tour, que començava a arribar a Andorra.



És una representació especial perquè no hi ha escenari.

Són escenes al carrer, el públic va passejant per la part alta d’Escaldes i s’hi troba una petita escena de teatre que explica part de la història de la parròquia.



Vostè també ha participat al ‘Pessebre Vivent’, que és un format similar. S’interactua