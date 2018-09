“Gaudí va ser un avançat i ara potser també ho seria”

Membre de l’equip que va fer la rehabilitació i integració arquitectònica de la Casa Vicens. Adquirida per MoraBanc l’any 2014, la casa modernista de Barcelona va ser la primera obra de l’arquitecte català Antoni Gaudí. Un cop restaurada, l’edifici s’ha reconvertit en una casa museu.

Dijous va oferir una conferència al país. Què hi va explicar?

La rehabilitació de la Casa Vicens. Una obra en la qual hem rehabilitat la primera casa de Gaudí per passar-la d’un habitatge d’ús residencial a ús museístic.



Com es van trobar la casa?

La Casa Vicens estava habitada en aquell moment. Hi vivia la família descendent de gairebé la família original. No la que fa la casa, ja que després de 10 anys la família Vicens se la ven i és la qui la compra la que perdura més de 100 anys. Ens trobem una casa viscuda. En molt bon estat perquè