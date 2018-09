“A Europa no s'hauria deixat un lloc amb tanta història”

L'arquitecte es va enamorar fa una colla d'anys del Solanell, un poble abandonat prop de Castellbò, i des de llavors ‘Reviure el Solanell’ és el seu projecte vital

Amb tants pobles abandonats com hi ha al Pirineu, perquè s’ha encaparrat a reviure el Solanell?

Perquè és un poble amb una màgia especial. I, no es pensi, no soc gens místic, però des del primer cop que hi vaig anar que vaig quedar captivat.



Expliqui’m com va anar.

El primer cop que hi vaig anar va ser perquè em va cridar un constructor, casat amb una dona la família de la qual era propietària d’una casa al Solanell. Aquest constructor tenia la idea de comprar diverses cases, la majoria en molt mal estat, per arreglar-les i vendre-les com a segona residència a