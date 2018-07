“Als turistes els molesta el trànsit i pagar per aparcar”

Informadora turística d’Andorra la Vella. 18 anys. Amb ganes de començar la universitat a Barcelona, treballa al juliol pel comú fent enquestes i ajudant els turistes. Vol graduar-se en Belles Arts i destaca el tracte de cara al públic.

Un any preparant la selectivitat i decideixes treballar en lloc de gaudir l’estiu?

Es poden fer les dues coses. Ja tinc preparat el viatge que faré a l’agost però ara, al juliol, vaig pensar que estaria molt bé tenir una feina com aquesta fins que comenci la universitat, el setembre vinent.



Què destacaries de la feina d’informadora turística?

Sempre he volgut dedicar-me a treballar de cara al públic i això m’ho permet. Havia pensat de buscar una botiga però en aquesta l’horari que tenim s’ajusta millor al que realment volia. Tinc les tardes lliures perquè pleguem a les tres i el sou està