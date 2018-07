“M'agrada anar sol, al meu ritme, i gaudir del paisatge”

Guia per conèixer l’Alt Urgell pas a pas Nascut a la Cerdanya (1953), des de ben jove s’ha dedicat al muntanyisme, ha pujat els cims de les serralades de mig món i ha publicat una vintena de títols, als quals ara hi afegeix ‘Alt Urgell.17 excursions a peu’.

Què aporta el seu llibre a les guies excursionistes existents?

El motiu d’escriure el llibre és precisament perquè gairebé no hi ha publicacions d’aquest tipus dedicades a l’Alt Urgell. I en relació amb els pocs títols que es poden trobar, aquest llibre presenta com a novetat que comprèn tota la comarca i que els itineraris proposats estan pensats perquè els pugui fer tota la família. També hi ha a cada ruta un apartat per destacar els principals elements patrimonials (històrics, arquitectònics, etcètera) que hi ha a la zona.



Quines fonts ha fet servir, doncs, per a les ressenyes dels itineraris?

Principalment, he fet