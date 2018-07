“Classificar-se per a la final seria molt gran”

Una promesa i tot un amant de l’adrenalina. 17 anys. Participarà per primera vegada a la Copa del Món de BTT que es disputa a la Massana aquesta setmana en la categoria júnior de descens, on espera ser el primer andorrà a arribar a la final.

Com et vas iniciar en el món de la BTT?

Tot va començar amb el meu pare, que va ser un dels que van construir el parc de BTT de Vallnord, i m’hi vaig iniciar amb ell. Al principi era una passió i ho feia per gaudir fins que vaig començar a fer car­reres per passar-ho encara millor, i també la competitivitat que hi ha amb l’altra gent i superar-te a tu mateix.



I què és el que et va atreure tant d’aquest esport?

Suposo que la llibertat que tens quan fas bici, i més en la nostra modalitat, que en qualsevol moment