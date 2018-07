“Els alumnes són capaços d'ajudar-se per aprendre”

L’aprenentatge cooperatiu per afavorir la inclusió. Forma part del grup de recerca d’atenció a la diversitat a la Universitat de Vic coordinat per José Ramón Lago. Durant tres anys ha format professors de l’Escola andorrana sobre el treball cooperatiu a l’aula.

Fa tres anys que van començar les formacions a mestres de l’Escola andorrana. Amb quin objectiu?

Hi havia tot un plantejament de canviar la metodologia docent, per treballar més per unitats globalitzades, amb un treball més interdisciplinari, fomentant l’aprenentatge cooperatiu entre els alumnes. Es van posar en contacte amb la universitat i des del grup de recerca d’atenció a la diversitat vaig entomar el repte de venir a formar els docents a Andorra.



I a partir d’aquí?

L’objectiu del programa és poder formar a tres anys vista. En el primer any es forma els docents de manera individual sobre diferents aspectes de l’aprenentatge