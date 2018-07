“Andorra pot ser molt més independent en energia”

És un dels responsables de l’empresa elèctrica més important de França. Va visitar recentment el Principat amb motiu de la presentació de la futura central de cogeneració del Pas de la Casa, en què Électricité de France (EDF) aportarà ajuda tècnica.

Quins acords té actualment EDF amb FEDA?

El 27 d’octubre del 2017 FEDA i EDF vam signar un protocol d’acord que preveu cooperacions en dos àmbits. El primer és un terreny històric referent a la compra d’energia i l’altre vinculat a activitats lligades a la generació energètica, sobretot a través de l’activitat hidràulica, i també a la diversificació de la generació elèctrica.



En què consisteix l’ajuda francesa?

Amb aquest acord, EDF es compromet a ajudar FEDA amb els seus coneixements d’enginyeria per facilitar tots els aspectes de la transició energètica que està duent a terme Andorra com, per exemple, en la construcció de