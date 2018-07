“Guerlain és el Beethoven de la perfumeria”

190 anys d’ofici perfumista en una mostra El Museu del Perfum ofereix fins al setembre una exposició amb alguns dels objectes més destacats de la història de la marca Guerlain, la saga familiar que va fer possible l’arribada de la perfumeria moderna.

Qui és Guerlain?

És una institució dins del món de la perfumeria. Aquest any compleix 190 anys plens d’èxit. Avui en dia coneixem la perfumeria que prové del món de la moda, però si una marca ha destacat per no provindre del món de la moda ha estat Guerlain. S’ha guanyat un nom dins del món de la perfumeria i avui en dia és una de les marques capdavanteres.



D’on prové tot el material que exposen?

La informació l’hem treballat amb la pròpia marca, però tot el que és el producte exposat forma part de la col·lecció privada del Museu del Perfum. Hi