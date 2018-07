“Escollir el català és la millor decisió que he pres a la vida”

L’home que es va enamorar d’un idioma. Va ser un dels protagonistes de la taula rodona ‘Matar Franco de llibre en llibre’, a Estamariu, on va parlar de la seva darrera novel·la, ‘Jo soc aquell que va matar Franco’, premi Sant Jordi 2017

Permeti’m començar pels greuges: què li han fet a Andorra per arribar a imaginar que Franco hauria pogut esdevenir Copríncep?

No res; no m’han fet res a Andor­ra. No hi tinc cap greuge. De fet, aquesta possibilitat tampoc no arriba a passar a la novel·la; només es planteja com una possibilitat desesperada per al dictador en la seva fugida.



A banda dels personatges de la trama, en el rerefons hi apareix un altre personatge, encara més potent, que és la llengua; hi està d’acord?

Sí. La llengua és el motor més potent d’una història que parla de la llengua catalana en un context