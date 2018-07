“És un gran error pensar que tot allò natural és bo”

Com interactuem amb les plantes? Coordina les IX Jornades d’etnobotànica en llengua catalana, que per primera vegada –des d’avui fins diumenge– se celebren a Andorra. Les ponències tenen lloc a l’Auditori del Palau de Gel i l’assistència hi és lliure

Què és l’etnobotànica?

És la disciplina que estudia el comportament de les persones respecte de les plantes. És a dir, de quina manera s’hi aproximen, com les utilitzen, com les anomenen o per què les fan servir.



Quin interès tenen les plantes d’Andorra en relació amb d’altres territoris?

Hi ha un tret distintiu important: el Pirineu és l’únic lloc, dels territoris de parla catalana, on hi ha plantes d’alta muntanya. Un conjunt d’espècies i de pràctiques associades que el fa original.



Com ara les herbes remeieres...

La part medicinal és molt important, però també és cert que sovint la sobredimensionem en la nostra societat industrialitzada,