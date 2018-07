“Mai hauria pensat que entrenaria a la lliga d'aquí”

Tota una vida lligada al futbol. Nascut a Solsona fa 35 anys, la propera temporada entrenarà la UE Santa Coloma de la Lliga Multisegur Assegurances, després de formar part del cos tècnic del seu germà Candi a l’FC Andorra enguany

Com va començar en el món del futbol?

Des de molt jove, amb 16 anys, em vaig iniciar en el món de l’entrenament. He estat a cavall entre futbol i futbol sala, però sí que he estat tota la vida lligat a Solsona, perquè he estat deu anys com a director general del futbol base i també en els primers equips.



També havia jugat a futbol com molts entrenadors?

Sí, el que passa és que la vida em va portar a una altra branca i ho vaig haver de deixar bastant d’hora. Per qüestions diverses m’hi vaig reincorporar i ara en visc.



Vostè és