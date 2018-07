“Al Taller ensenyen la realitat i també a no rendir-se”

Cervell d’un dels projectes que neix del darrer Taller d’emprenedors del Govern

La presentació de la seva iniciativa empresarial, disseny i retolació de vehicles, va ser de les gua-nyadores del guardó Elevator Pitch, promogut per Andbank, i ha estat tercer premi del Taller.

Per què aquest projecte en concret?

Des de sempre he tingut passió pel món dels vehicles, del tuning, i un dia, mirant per Internet, vaig trobar aquesta modalitat. Vaig anar a València a fer formacions amb fabricants dels Estats Units i em va agradar. Vaig investigar aquí, a Andorra, per si hi havia alguna cosa i va néixer aquesta idea de fer-ho aquí.



Cobreix un buit?

Efectivament, vaig trobar que hi havia gent que li agradava i que aquí no trobaven cap empresa especialitzada.



I aquesta modalitat de retolació amb vinils quines particularitats té?

És més econòmic, hi ha una major varietat de colors, acabats