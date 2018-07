“A fora has d'aprendre a fer el que els pares feien per tu”

El curs que ve serà la guia de suport dels estudiants andorrans nouvinguts a Lió. Té 19 anys i participarà a la xarxa d’estudiants impulsada per l’ambaixada francesa. S’està preparant per entrar a l’escola d’enginyeria a la ‘Ciutat de les Llums’ i està aprofitant per conèixer nous amics

Com ha anat el primer any a Lió? Pel que fa a integració, molt bé. He entrat en diverses xarxes i plataformes que es posen en marxa i quant a estudis sí que he notat un canvi bastant gran. També vinc del sistema andorrà i tot i que parlo el francès amb fluïdesa he necessitat un petit període d’adaptació. Quin serà el seu rol com a guia per orientar els nouvinguts a la ciutat? La meva tasca és ajudar en cas que els nouvinguts tinguin dubtes, algun problema i vulguin parlar. També podem comentar com els va l’any, sobre les notes i si