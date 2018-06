“El jaciment de la Roureda de la Margineda té molt a dir”

Va treballar al festival medieval Andosinoi d’Andorra la Vella. Resident a l’Hospitalet de Llobregat, considera que el patrimoni arqueològic del Principat encara té molt a dir

Com definiria vostè el concepte ‘recreació històrica’?

La recreació històrica ens apropa al passat d’una manera divertida i didàctica, que fa més fàcil entendre un context històric particular, com és en aquest cas l’edat mitjana. Veure els objectes que normalment veiem als museus recreats i en moviment fa que el públic visitant rebi molta informació de manera agradable.



Què se sent treballant en una recreació medieval?

Recrear una època particular és una manera de reviure personalment uns costums i una cultura del passat, ja que cal investigar la documentació que en resta, contrastar-la i ser el més fidel possible, per poder transmetre resultats