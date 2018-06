“L'adrenalina es dispara mentre estàs competint”

Va participar per primera vegada al Crash Car de Grau Roig 43 anys i provinent de Portugal, diumenge passat va competir a l’activitat que organitza la comissió de festes d’Encamp. Explica la seva experiència instants després de retirar-se del circuit.

Recorda la primera vegada que va venir a veure el Crash Car?

Sí, ara fa uns quants anys que vaig venir per primer cop aquí a Grau Roig. Recordo que va ser tot un espectacle!



Des de llavors va quedar enlluernat.

Sí, he de dir que m’ha encantat l’experiència com a espectador en les altres edicions. Per això aquesta vegada hi he volgut participar conduint un cotxe. Aquest és el meu primer any!



Per què no ho ha fet fins ara?

Perquè no tenia cap cotxe disponible per poder competir al Crash Car. Aquest any sí i per això ho he vingut a provar ara que tinc l’oportunitat de fer-ho. Al final ja tocava.



I com s’ho ha fet per aconseguir-ne un?

Aquest cotxe era de l’empresa on treballo de fuster. El teníem allà aparcat, sense utilitzar i a punt de llençar-lo. I vaig pensar que el podríem fer servir per participar en la cursa.



Què se sent quan puja al cotxe?

Una sensació complicada d’explicar. L’adrenalina es dispara mentre estàs conduint. És un subidón!



Quina és la funció del copilot?

La tasca del copilot és molt important perquè és qui et diu que vigilis per aquí i per allà per evitar topades amb els altres cotxes que hi ha al circuit. S’ha d’estar ben atent a tot el que passa. “Compte, que ve aquell cotxe per darrere!”, em diu.



Què s’ha de fer per mantenir-se a la pista?

La clau, sobretot, és intentar que no et facin cap cop a la part de davant perquè és justament on hi ha la zona més important del cotxe: el motor.



I vostè en aquest sentit no ha tingut sort.

Exacte, és el que m’ha passat a mi, i per això ens hem hagut de retirar abans d’hora. De totes maneres ens ho hem passat molt bé mentre hem aguantat fent voltes al circuit.



Quin ambient es respira entre la gent que ve a competir?

Pel que he pogut viure com a participant, hi ha molt bon ambient entre la gent que pren part al Crash Car.



Però també hi deu haver bastanta rivalitat.

Sincerament, no he vist gaire rivalitat entre els conductors, sinó més aviat companyerisme. Si tens qualsevol problema hi ha molta gent que et ve a donar un cop de mà per poder solucionar-lo.



Com definiria l’experiència després d’haver-hi pres part?

Molt bona, de veritat, m’ha encantat. Suposo que l’any vinent repetiré una altra vegada. Això sí, hauré de buscar un altre cotxe que estigui per llençar. A veure si tinc sort. (Riu).