“Si el ramadà coincideix amb el curs prioritzo el futbol”

Un enamorat de l’esport rei que vol explotar a Andorra. El mitjapunta va néixer al Marroc però ha viscut tota la vida a Catalunya. Està abonat al trajecte Solsona-Andorra per créixer a primera catalana.

Quants anys fa que viu a Catalunya?

En tinc 23 i des de fa 20 que visc a Solsona. Ben bé no hi he nascut, però quasi, sense cap mena de dubte em sento un més d’aquí. La meva família i jo som del Marroc [ciutat de Nador], tot i que fa una pila d’anys que estem a Catalunya molt còmodes.



Per què van decidir fer el pas de traslladar-se?

El meu pare va venir per una oportunitat laboral i aleshores en veure la vida que es portava ens va oferir d’acompanyar-lo. Era petit i no ho puc explicar amb gaire detall.



És musulmà?

Sí