“Si no fos per les ONG, el món seria pitjor del que és”

Mans Unides necessita 132.000 euros aquest any. Porta vuit anys al capdavant de l’entitat desenvolupant projectes com la rehabilitació d’una escola bressol al Senegal o un hospital per a malalts de sida al Camerun.

Andorra és una societat solidària?

Sí. Nosaltres no ens podem queixar perquè cada any tenim un pressupost bastant elevat i sempre el complim.



Tot són donatius individuals?

Aquest any l’objectiu són 132.000 euros i estem molt a prop d’arribar-hi. L’any passat en vam recaptar 138.000 i aquest any Govern ens finança un projecte amb 40.000 euros.



Quins projectes tiren endavant?

El més important és un hospital per a malalts de sida del Camerun, on gràcies a això els percentatges de sida han disminuït i es treballa amb nadons de mares seropositives. També tenim un projecte al Senegal per rehabilitar una escola bressol que l’ha pagat

#1 Filantro-capitalisme

(25/04/18 08:44)