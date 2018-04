“El discurs de la dreta radical sempre és una catàstrofe”

Per la convivència democràtica i l’hegemonia dels valors cívics. Coordina el grup d’investigació GRIUB, centrat en processos de radicalització i polítiques públiques dirigides a contrarestar aquest fenomen.

No tenim por.

Aquest lema com a resposta és magnífic. Tenim por però la superem racionalment i, per tant, manifestem que estan derrotats. Les societats democràtiques sempre vencen els totalitarismes.



A què ens enfrontem?

Ens enfrontem a una ideologia totalitària que instrumentalitza la religió, que vehicula els seus missatges en paràmetres religiosos.



Diu que hi ha errors de conceptualització.

S’ha de distingir molt bé entre què és Islam i què és gihadisme perquè si no els estem fent la feina des del punt de vista narratiu. Clarificar conceptes i establir els paràmetres per encarar el problema és molt important.



I a partir d’aquí?

S’ha de canviar el