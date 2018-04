“Jugar en una Copa Davis a aquesta edat és un honor”

>> 17 anys i des dels 6 amb una raqueta a la mà

Va debutar fa dues setmanes representant Andorra en una Copa Davis a Bulgària, on va agafar molta experiència per a un futur que, espera, estigui lligat al tennis.

Té 17 anys i ja ha participat en una Copa Davis. No està gens malament...

Està molt bé perquè soc molt jove i jugar en una Copa Davis amb aquesta edat és un honor. Agraeixo molt que m’hagin donat aquest vot de confiança i m’hagin deixat participar-hi.



Com li van comunicar que volien comptar amb vostè per a la Copa Davis?

Primer em van dir que hi podria haver alguna opció i vaig començar a entrenar molt. Un dia em va arribar una carta de la federació que deia que estava seleccionat per participar-hi i estava dins de l’equip.



Havia jugat contra gent de