“Tenia feina fixa però volia intentar ser policia”

Està a un pas de ser formalment agent de policia. 24 anys. Integra una de les promocions més nombroses, 31 homes i 2 dones que estan acabant de preparar-se per iniciar la carrera al cos d’ordre.

Aquesta era una vocació de sempre?

M’agradaven les sèries, les pel·lícules policíaques com a tothom i vaig decidir provar-ho, i la veritat és que estic molt content.



Abans a què es dedicava?

Era comptable.



Quin canvi. D’un despatx a una feina d’acció.

Sí. Era una feina fixa, a més, però volia intentar-ho perquè la professió de policia m’agradava i ha sortit bé.



I ningú no li va qüestionar que abandonés la comoditat d’una feina fixa?

No. Tant la meva parella com la família sempre m’han fet costat. Els amics també. De fet, tot­hom em va animar a tirar endavant.



I confiava que sortís bé?

Sempre que intentes alguna cosa