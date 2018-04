“Volem poder decidir sobre la nostra vida, com tothom”

Els prejudicis davant el mirall. Parla del que fa amb tanta convicció, que empeny qui l’escolta a observar amb atenció tots els detalls d’‘I am able’, l’exposició que ha muntat a la Seu fins a final de mes.

Tot just al principi de l’exposició, un cartell interroga l’espectador sobre la idea de ‘capacitat’. Què vol dir per a vostè ser capaç?

Ser capaç no és tenir més o menys habilitats que un altre. Per a mi, ser capaç és tenir l’esperit de superació personal que cal per fer front als problemes que et trobes cada dia, encara que ens costi. Per això no m’agrada que a les persones amb síndrome de Down se’ns consideri o se’ns anomeni minusvàlids.



Com els hem de dir?

Plusvàlids! Perquè hem d’aportar un esforç suplementari per poder fer la nostra vida, i tot i així ens