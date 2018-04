“Els nens reaccionen al càncer amb moltíssima naturalitat”

El projecte Petits Valents vol reflexionar i informar sobre el retinoblastoma L’escola ha recollit aquest curs diners per a la recerca. Avui (auditori del Palau de Gel, 18 hores) es fa una ponència amb metges de l’hospital Sant Joan de Déu.

Què és el projecte Petits Valents?

A principi de curs vam saber que una alumna de l’escola patia un retinoblastoma, un càncer a l’ull. Vam rebre els pares perquè ens ho expliquessin i per si necessitaven ajuda. Ens van dir que ja tenien les ajudes resoltes, però ens van demanar si podíem fer alguna cosa per a la investigació d’aquest tipus de càncer infantil.



Van agafar el guant.

Sí. A partir d’aquí vam decidir que faríem diferents accions a l’escola al llarg de tot el curs per recaptar diners i per sensibilitzar i conscienciar la comunitat, tant els pares com els alumnes, sobre