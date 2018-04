“Cada vegada més gent jove mostra interès per l'òpera”

Aquest vespre (20 h) parlarà sobre ‘L’elisir d’amore’, de Donizetti, als Cinemes Illa, abans de la projecció gratuïta de l’òpera en la producció de Mario Gas i amb el tenor Rolando Villazón en el paper principal

Per què han decidit portar ‘L’elisir d’amore’?

Concretament perquè, a part de ser una òpera còmica i amb final feliç, resulta fàcil d’escoltar i de seguir argumentalment. És, per tant, una bona opció per a la gent que s’endinsa per primer cop en aquest món.



Està molt estesa la creença que una òpera ha d’estar plena de morts i tragèdia?

En general, sí, i això és completament fals. Òperes divertides i amb final feliç n’hi ha moltíssimes. Per això, l’activitat d’avui també té com a objectiu trencar aquest mite.



Dissortadament, no és l’únic prejudici que pesa sobre la lírica.

Sí, és curiós comprovar com molta