“'The Big Bang Theory' ha apropat la ciència a la gent”

És un dels divulgadors científics més reconeguts d’Espanya. En el marc de les XVII Jornada de les ciències, imparteix avui a les 19.30 hores la conferència ‘El destí de l’univers’ a la sala d’actes de MoraBanc.

Per què va començar a divulgar els seus coneixements científics?

Jo vaig estudiar Enginyeria Informàtica i Física, i llavors era molt aficionat a assistir a xerrades i conferències sobre ciència, però no va ser fins que vaig començar la meva tesi doctoral, el 1996, quan vaig decidir dedicar-m’hi i fer algunes xerrades i començar a escriure articles a la premsa. Des de llavors gaudeixo moltíssim de la divulgació.



Suposo que la divulgació ha canviat bastant durant els últims anys.

Evidentment. Fa 20 anys hi havia molt pocs divulgadors i no s’utilitzava Internet. En canvi avui dia hi ha molts divulgadors, molts joves, que