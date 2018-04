“Per cada escena podíem trigar dues o tres hores”

Va participar com a extra a la sèrie ‘Félix’. 49 anys. Entrava a casa seva quan la directora adjunta del rodatge el va aturar per dir-li que el necessitaven per a una escena. Es plantejaria repetir l’experiència.

Vostè només volia entrar a casa i de cop es veu posant pau entre Leonardo Sbaraglia i Pere Arquillué.

Va ser una anècdota molt curiosa perquè estaven rodant just sota de casa i un dia que jo hi entrava dues noies em van aturar dient-me: "Què fas aquesta tarda? Et necessitem sí o sí per al rodatge!"



I no s’ho va pensar.

Mai m’havia plantejat fer d’extra enlloc perquè no m’interessava i també perquè no tenia temps, però quan em van venir a buscar em va picar el cuquet i va ser una experiència molt divertida.



I va conèixer els protagonistes.

De fet no, encara