“No som menys professionals pel simple fet de ser joves”

Emprenedor i impulsor de la xarxa de talent Pangea. Amb tan sols 23 anys s’ha convertit en un dels CEO més joves de l’Estat espanyol i dimecres (19 hores) ofereix una conferència a l’Acta Art Hotel d’Andorra la Vella.

Com descriuria la innovació?

Per a mi la innovació és la clau de l’adaptació i la transformació d’avui en dia, sobretot en un context digital. És una palanca per generar valor. És diferent de l’emprenedoria.



Què és l’emprenedoria?

L’emprenedoria és l’actitud que ens permet innovar, més que la innovació, que considero que és el resultat de l’emprenedoria. Has de ser capaç de veure les oportunitats.



Ens podria fer cinc cèntims de la conferència de dimecres?

Parlarem d’entendre de forma directa quines són les principals tendències que afecten l’entorn en el qual vivim i la importància del talent. Sempre diem que sense les persones no hi