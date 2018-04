“Quan comprem, arriba un moment que ja no pensem”

Comerç local, consum global Convidat pel Cetap, ha ofert una xerrada dins el cicle Cafè-Comerç sobre com el comerç local pot aprofitar les xarxes socials per fidelitzar i augmentar la clientela.

Si no som a les xarxes socials, no som res?

Els darrers vint anys tot ha canviat moltíssim. Primer amb Internet, que va fer possible que ens connectéssim amb tot el món, i després amb els mòbils intel·ligents, que han convertit l’usuari en un node més d’aquesta xarxa global. Els que vam créixer en un entorn analògic ens hem hagut d’adaptar a aquesta nova realitat, mentre que molts comerços, en canvi, no han completat encara el seu procés de modernització.



Potser hi ha comerciants als quals ja els està bé anar fent com sempre?

Per terme mitjà, el 80 per cent de les