“Estem tots motivadíssims amb l'equip del Maverick”

Té 26 anys i als 18 va entrar al món del ciclisme. És un dels integrants de l’esquadra impulsada per Maverick Viñales, l’MVK*25 ACA, i la setmana passada va guanyar la primera cursa de la història de l’equip.

Com es va iniciar al món del ciclisme?

Hi soc des dels 18 anys, primer jugava a futbol però després ho vaig deixar pel món de la bici. Vaig començar a competir en sub-23 durant un parell d'anys, però em dedicava sobretot a les marxes. Ho vaig deixar tres anys i des de l'any passat m’hi vaig tornar a engrescar.



Què suposa per als corredors del país que Maverick Viñales hagi impulsat l’MVK*25 ACA?

Ja m’havia comentat fa temps que tenia la intenció de fer un equip de ciclisme aquí amb gent del país. Ho vam engegar, vam buscar corredors que fa anys