“M'ha agradat cantar en un escenari, mai ho havia fet”

Triomfa al concurs amb ‘City of Stars’ del musical ‘La la land’ 12 anys. De gran voldria ser dissenyadora d’interiors o moda però també té el cuquet de la música, que el certamen del comú d’Escaldes li ha permès mostrar

Com ha anat l’experiència?

Al principi al càsting estava molt nerviosa, però com que m’agrada cantar em vaig decidir a fer-ho i em va agradar molt l’experiència, i sobretot cantar en un escenari, que mai ho havia fet.



A la final no estaves nerviosa?

Al càsting sí que vaig tenir nervis, perquè hi havia el jurat, però a la final, amb la il·luminació ho veus tot negre i no estàs tan nerviosa. El que vaig fer va ser intentar gaudir i ja està.



Déu n’hi do, i a més davant un jurat i amb una cançó que no sembla fàcil. Sabia que se’m