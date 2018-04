“Ningú de la federació s'ha dignat a trucar-me”

Una amant de l’esport i alhora dels valors. Després d’anunciar que deixa l’alt rendiment per desavinences amb la Federació d’Atletisme segueix refermant-se i explica com va viure els dies posteriors a fer-ho públic

Es penedeix d’haver pres la decisió de deixar momentàniament l’alt rendiment?

Per començar, no m’acostumo a penedir de les decisions que prenc. Aleshores, no, i a més el fet de no representar una federació no implica que no pugui seguir entrenant i competint amb el club en diversos campionats. A més, puc assolir marques bones o destacades.



Per tant, entenc que a curt termini no hi ha volta de full?

M’agradaria prendre’m un descans en relació amb les competicions. Ara bé, la raó de tot o el que tinc clar és que no vull defensar una federació amb la qual no comparteixo ni