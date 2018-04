“El saxo té un timbre que encaixa amb qualsevol grup”

Guanyador del concurs solista del Sax Fest. 23 anys. Nascut a Toledo, va començar a estudiar música als 9 anys. És la segona vegada que participa en el concurs i l’any vinent tornarà per oferir un concert sencer.

Quan li va néixer la passió pel saxo?

Doncs va ser una mica de casualitat. Buscava un instrument per poder tocar amb l’orquestra del meu poble i dubtava entre el saxo o la flauta travessera. Al final, em vaig decidir pel saxo perquè m’agradava molt el seu so i crec que lliga molt amb mi.



És un instrument de moda?

No sé si és la paraula correcta. El que sí que és polivalent. És relativament nou i no té un repertori clàssic al darrere que l’obligui a tocar els mateixos temes. És perfecte per experimentar i per això està creixent molt entre els

