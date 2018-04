“Andorra decidirà el campió de la Vuelta a Espanya”

A l’elit del ciclisme mundial des del 1999 fins a l’any passat, quan va retirar-se

40 anys. Nascut a l’Aragó però resident a Andorra, té al seu palmarès victòries al Giro d’Itàlia, la Volta a Catalunya o la Volta al País Basc.

Per què va escollir Andorra per fixar-hi la residència?

Vaig decidir venir aquí perquè Joaquim Rodríguez va arribar el primer i m’ho va recomanar. Llavors érem companys d’equip al Katusha i ens va semblar un molt bon lloc per entrenar i preparar les grans voltes. La veritat és que aquest és un lloc fantàstic perquè els ciclistes es preparin.



Sembla que el Principat agrada molt als ciclistes d’elit.

És un país petit que et permet, en cinquanta quilòmetres a la rodona, fer molts ports d’una exigència bastant alta. Això no ho tens a cap lloc més. Aquí es poden fer concentracions en altitud.