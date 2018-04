“No es pot cobrar realment el que costa fer una mona”

Afirma que els congelats han fet molt mal als flequers. 30 anys fent de forner, el temps que fa que és a Andorra. Reivindica les virtuts del pa i els pastissos artesans i sosté que els de les grans superfícies són nocius per a la salut.

Quin és el secret d’una bona mona?

La passió que tinguis per fer-la. És quelcom creatiu, has de tenir temps i fer el que tu et vas imaginant.



Què fa servir per inspirar-se?

Cada any intento fer quelcom nou i diferent per anar variant.



Com han anat canviat les mones amb els anys?

No han canviat gaire. El que canvia són les figures perquè la canalla el que vol és el ninotet i cada any hi ha una pel·lícula de dibuixos animats diferent.



Aquest any quina ha estat la novetat?

La Catwoman, el Catnoir i Frozen, que ja va ser la més demanada l’any passat i aquest