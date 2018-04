“Aquí tothom que vulgui venir a cantar és benvingut”

La banda sonora de la primavera

La plaça Major i els carrers del poble viuen aquest migdia, a partir de les dotze, la tradicional cantada de Pasqua, organitzada per la Coral Casamanya. Puig porta la batuta de la celebració des de fa 17 anys.

Les caramelles estan especialment arrelades a Ordino.

Sí, aquí, a Andorra, només se’n fan a Ordino, a Sant Julià i, d’una altra manera, amb lletres més satíriques, a Encamp. La Massana també en fa, però en un aplec a Organyà, no al país.



Com va iniciar aquesta tradició a la parròquia?

Les caramelles d’Ordino les va començar a dirigir el mestre Florit el 1960, fins a la seva mort. Durant un breu parèntesi, no recordo de quants anys, es van contractar grups catalans, fins que el 2001 jo mateix vaig assumir la direcció de les caramelles.



El repertori és autòcton?

Sí, totalment. Pràcticament totes les