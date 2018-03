“L'esquí caduca i no és per sempre com la petanca”

Amb 19 anys, és una de les joves promesos de l’esquí fora pista andorrà Aquesta ha estat la seva primera temporada al circuit ‘qualifier’ del Freeride World Tour, el qual tanca dissabte a la JAM Extreme a Vallnord-Ordino Araclís.

Com es va iniciar en l’esquí forapista?

Va ser fa dos anys amb ElDorado Freeride júnior d’Arcalís en el qual vaig fer segon. A partir d’aquell moment em vaig classificar per anar al Campionat del Món i em vaig iniciar en el freeride. En relació al forapista, des de petit en feia una mica amb l’ECOA. Al matí fèiem traçat i a la tarda lliure, i anava per forapista. Aquesta incursió al forapista va fer que m’adonés que era el que m’agradava més.



Li tirava més el forapista que dins?

Sí. Per dins la pista al final ho trobava avorrit perquè era sempre