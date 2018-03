“M'interessava estar obert a totes les confessions”

Forma part del moviment filosòfic Croix-Rose. Serà present avui a Andorra (16 hores, Hotel Mercure) per explicar les accions de l’organització, que compta amb 250.000 membres arreu del món.

Què tractaran durant la conferència?

Farem dues conferències. La primera sobre els evangelis de Sant Joan perquè puguin ser llegits i després presentarem el funcionament i objectius de la Croix-Rose. La finalitat és parlar del sentit de la vida i de presentar la nostra acció filosòfica.



Quina diferència hi ha entre el seu moviment i la religió cristiana?

La Croix-Rose és un moviment místic i no s’ha de confondre amb altres organitzacions. Som un moviment filosòfic per reflexionar sobre aspectes com la tradició. Ens fem preguntes existencials, com per exemple d’on venim. Qualsevol persona pot formar part del moviment independentment de la seva