“Hem d'aprendre a educar respectant les singularitats”

Reptes de l’educació en l’àmbit familiar. Convidat per la UNED de la Seu, va oferir una conferència titulada ‘Els problemes de l’educació en el segle XXI’, centrada sobretot en el paper dels pares com a educadors

Segons el seu parer, quin és el principal repte de l’educació avui dia?

L’educació familiar, sense cap mena de dubte. La família és l’agent principal en l’educació dels infants, però els darrers temps sembla que ha perdut aquest protagonisme i és necessari que el recuperi.



Per què pensa que la família ha perdut el seu protagonisme?

Per una confluència de factors que ens ha fet canviar el model de família sense gairebé adonar-nos-en. Per exemple, cada cop volem gaudir més temps de la vida sense els fills...



Es refereix que els pares tenen descendència a una edat cada cop més avançada?

No només a això,