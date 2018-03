“Als nens d'entre 11 i 13 anys els fa falta la filosofia”

Els seus àmbits de treball són, entre d’altres, la filosofia política i l’estètica. En el marc de la dotzena edició de les activitats d’Humanitats, impartirà demà al vespre (19.30 hores) la conferència ‘Què és l’art?’ al centre cultural la Llacuna.

Què és l’art per a vostè?

L’art és una cosa indispensable per als artistes i per a la felicitat dels individus. Crec que no hi ha societat sense art. Parlaré de l’art de manera general, no només el visual, sinó també el que va lligat amb la música, la literatura i la resta de formes.



Quin és l’objectiu?

M’agrada molt parlar davant del públic i dels estudiants perquè pot ser una bona manera per descobrir coses. També m’agrada obrir diferents maneres de pensament.



Es diu que falta crítica entre els joves. Ho veu així?

És variable. Hi ha dominis en què els joves no són