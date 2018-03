“Molts cops són els nens els que responen en un accident”

Prevenir o notificar emergències amb un clic. La Creu Roja ha dissenyat una aplicació mòbil amb una alerta geolocalitzada per avisar d’incidències i amb manuals per saber actuar correctament en cas d’accident.

En què em pot ajudar l’aplicació ‘Creu Roja Andorrana’?

És molt interessant i molt útil i serveix per a tothom. Té una crida SOS que truca a emergències directament amb la geolocalització. Això està molt bé per a les persones que viuen en un lloc difícil de trobar o per als que són de fora i no saben explicar ben bé on són.



Per tant, és útil en cas d’accident.

Va bé per a tot tipus de situacions. En cas de pèrdua, accident, mal­estar... Però també hi ha vídeos que et mostren el que has de fer mentre esperes l’ambulància.



Aquells moments de màxima