“L'absència de l'esquerra ha afavorit l'opció populista”

El periodisme com a eina de transformació social Membre del Grup de Periodistes Ramon Barnils, acaba de publicar ‘Dies que duraran anys’. Va ser a l’Ateneu per parlar dels moviments nacionals i d’ultradreta a Catalunya.

Per què diu que Catalunya és el motor ideològic de la dreta espanyola?

Perquè històricament ha estat així. Catalunya ha estat la porta d’entrada a la península de les grans revolucions europees, incloses les revolucions ideològiques.



No m’acaba de quadrar la idea de Barcelona com a centre ideològic de la dreta amb les revolucions obreres de fa un segle.

Al contrari, quadra perfectament. Pensi que el catalanisme polític i l’anarcosindicalisme han estat tradicionalment els enemics de l’extrema dreta prefeixista. No és casual que la bandera de Falange sigui roja i negra, com la de la CNT; la van triar així precisament per atreure