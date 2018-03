“El diagnòstic d'autisme genera dubtes i inquietuds”

Una entitat nascuda de la inquietud de famílies amb fills amb autisme

La directora de l’associació catalana explicarà la seva experiència en la Jornada sobre trastorns de l’espectre autista que organitza avui l’Autea (Art Hotel, 9 hores).

Han passat dotze anys des que un grup de famílies decidís impulsar l’associació. Què ha passat des de llavors?

Ha crescut molt el nombre de persones que arriben diàriament demanant informació, vol dir que cada vegada hi ha una millor detecció i un millor diagnòstic. Pensem que, quant a les administracions, hem fet arribar les necessitats de les famílies però ens queda molt camí de recórrer.



A l’escola, per exemple?

Fa uns anys la majoria dels nens amb autisme estaven en centres d’educació especial, últimament ja hi ha bastants iniciatives i força famílies que estan optant per la via de la inclusió escolar,